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Баскетбольная сборная Украины победила Исландию в отборе к ЧМ-2023

Фото: Владимир Герун (в центре) постоянно находился в борьбе (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой национальной команды Украины завершился домашний матч квалификации к чемпионату мира-2023 против сборной Исландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2023, квалификация, 3-й этап, 10-й тур

Украина – Исландия – 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

В дебюте встречи на паркете были качели. Соперники сменяли друг друга в роли лидера. Но постепенно вперед вырвались островяне. Зато украинцы все время находились в роли догоняющих. Наконец, дефицит очков по итогам первой четверти для них составил 4 пункта.

Старт второй 10-минутки по сценарию напомнил первый отрезок. Но в середине четверти сборные дважды сравнялись (25:25, 30:30), а затем "сине-желтые" прибавили в активности. Как следствие, на большой перерыв подопечные Айнарса Багатскиса ушли при минимальном преимуществе (+2).

Но уйти в отрыв сборная Украины не смогла. Более того, исландцы не только быстро выровняли положение, но и чаще стали вести в счете третью четверть. Бывало, что в лидерах шла и украинская сборная, но перед решающим игровым отрезком Исландия оказалась впереди.

А вот начало решающей четверти "сине-желтые" провели ударно. Они отыгрались и повели с +5. Гости сумели навязать конкуренцию и сравняли счет (64:64). Однако финальный рывок сборной Украины (15:8) гарантировал нашей национальной команде сверхважную победу.

Благодаря этому локальному успеху команда Багатскиса сохранила шансы на выход на ЧМ-2023. Для завоевания путевки на Мундиаль в феврале сборная Украины должна побеждать Италию и Нидерланды.

К слову, в пятницу сборная Украины обыграла Нидерланды в квалификации к ЧМ-2023.

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