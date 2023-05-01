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Баскетбольна збірна України отримала суперників у прекваліфікації до Олімпіади-2024

Фото: Збірна України у відборі до чемпіонату світу-2023 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Трьох опонентів у попередній кваліфікації до Олімпійських ігор у Парижі дізналася національна команда України з баскетболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

"Синьо-жовті" потрапили до квартету C. Матчі прекваліфікації відбудуться 12-20 серпня в Стамбулі.

Суперниками збірної України стануть команди Туреччини, Болгарії та Ісландії. Ще 12 збірних сформували інші три групи. До кваліфікації Олімпіади вийдуть дві найкращі команд: одна від квартетів A і B, а інша – від C і D. Перші дві команди кожної з груп вийдуть до півфіналу, а потім визначать переможця "вісімки".

До короткого літнього турніру збірну України готуватиме оновлений тренерський штаб. Керманичем команди на початку квітня став Віталій Степановський. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Багатскіса.

У баскетбольному турнірі Ігор-2024 зіграють 24 збірні з різних континентів. "Синьо-жовті" ніколи не виходили на Олімпіади. Найкращим досягненням команди залишається 6-те місце на Євробаскеті-2013.

До слова, українець Ковляр виставив свою кандидатуру на драфт НБА-2023.

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