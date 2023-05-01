Баскетбольная сборная Украины получила соперников в пре-квалификации к Олимпиаде-2024

"Сине-желтые" попали в квартет C. Матчи пре-квалификации состоятся 12-20 августа в Стамбуле.

Соперниками сборной Украины станут команды Турции, Болгарии и Исландии. Еще 12 сборных сформировали другие три группы. В квалификацию Олимпиады выйдут две лучшие команды: одна от квартетов A и B, а вторая – от C и D. Первые две команды каждой из групп выйдут в полуфинал, а затем определят победителя "восьмерки".

К короткому летнему турниру сборную Украины будет готовить обновленный тренерский штаб. Наставником команды в начале апреля стал Виталий Степановский. Он вступил в должность, которая стала вакантной после отставки Багатскиса.

В баскетбольном турнире Игр-2024 сыграют 24 сборные с разных континентов. "Сине-желтые" никогда не выходили на Олимпиады. Лучшим достижением команды остается 6 место на Евробаскете-2013.