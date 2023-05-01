RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Баскетбольная сборная Украины получила соперников в пре-квалификации к Олимпиаде-2024

Фото: Сборная Украины в отборе к чемпионату мира-2023 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Трех оппонентов в предварительной квалификации к Олимпийским играм в Париже узнала национальная команда Украины по баскетболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

"Сине-желтые" попали в квартет C. Матчи пре-квалификации состоятся 12-20 августа в Стамбуле.

Соперниками сборной Украины станут команды Турции, Болгарии и Исландии. Еще 12 сборных сформировали другие три группы. В квалификацию Олимпиады выйдут две лучшие команды: одна от квартетов A и B, а вторая – от C и D. Первые две команды каждой из групп выйдут в полуфинал, а затем определят победителя "восьмерки".

К короткому летнему турниру сборную Украины будет готовить обновленный тренерский штаб. Наставником команды в начале апреля стал Виталий Степановский. Он вступил в должность, которая стала вакантной после отставки Багатскиса.

В баскетбольном турнире Игр-2024 сыграют 24 сборные с разных континентов. "Сине-желтые" никогда не выходили на Олимпиады. Лучшим достижением команды остается 6 место на Евробаскете-2013.

К слову, украинец Ковляр выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныБаскетбол