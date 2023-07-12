Баскетбольна збірна України оголосила склад на збори перед відбором на Олімпіаду-2024

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Віталієм Степановським залучив до команди 13 баскетболістів. Оборонці Сидоров і Лукашов, а також форвард Ткаченко та центровий Герун не допоможуть збірній через травми.

Збори стартують 15 липня у Ризі. Єдиним новачком у списку став досвідчений Ігор Чумаков. 33-річний центровий минулий сезон провів у Суперлізі Косова. Середні цифри в складі "Раховець" – 10.9 очок, 6.1 підбирань, 1.2 передачі та 1.2 перехоплення за 28 хвилин на паркеті.

Степановський до останнього сподіватиметься на допомогу "американців". Лень і Шульга вирішують проблеми з документами, а Михайлюк і Скапінцев наразі займаються працевлаштуванням. Лідер молодіжної збірний Кобзистий приєднається до табору "синьо-жовтих" після Євробаскету-2023 серед 20-річних.

Склад збірної України на зборах перед прекваліфікацією до Олімпіади-2024:

захисники

Іссуф Санон

Олександр Ковляр

Олександр Липовий

Віталій Зотов

Ілля Тиртишник

Павло Крутоус

форварди

Андрій Войналович

В'ячеслав Бобров

Сергій Павлов

центрові

Артем Пустовий

Ігор Чумаков

В'ячеслав Петров

В'ячеслав Кравцов

Попередній раунд кваліфікації прийме турецький Стамбул. Відбіркові матчі зіграють 12-20 серпня. "Синьо-жовті" проведуть мінімум три поєдинки – проти Болгарії, Ісландії та Туреччини.