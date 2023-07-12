UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Баскетбольна збірна України оголосила склад на збори перед відбором на Олімпіаду-2024

Фото: Іссуф Санон та Олександр Липовий у відборі до ЧС-2023 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України оприлюднила ростер національної команди на тренувальні збори напередодні прекваліфікаційного турніру до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Віталієм Степановським залучив до команди 13 баскетболістів. Оборонці Сидоров і Лукашов, а також форвард Ткаченко та центровий Герун не допоможуть збірній через травми.

Збори стартують 15 липня у Ризі. Єдиним новачком у списку став досвідчений Ігор Чумаков. 33-річний центровий минулий сезон провів у Суперлізі Косова. Середні цифри в складі "Раховець" – 10.9 очок, 6.1 підбирань, 1.2 передачі та 1.2 перехоплення за 28 хвилин на паркеті.

Степановський до останнього сподіватиметься на допомогу "американців". Лень і Шульга вирішують проблеми з документами, а Михайлюк і Скапінцев наразі займаються працевлаштуванням. Лідер молодіжної збірний Кобзистий приєднається до табору "синьо-жовтих" після Євробаскету-2023 серед 20-річних.

Склад збірної України на зборах перед прекваліфікацією до Олімпіади-2024:

захисники

  • Іссуф Санон
  • Олександр Ковляр
  • Олександр Липовий
  • Віталій Зотов
  • Ілля Тиртишник
  • Павло Крутоус

форварди

  • Андрій Войналович
  • В'ячеслав Бобров
  • Сергій Павлов

центрові

  • Артем Пустовий
  • Ігор Чумаков
  • В'ячеслав Петров
  • В'ячеслав Кравцов

Попередній раунд кваліфікації прийме турецький Стамбул. Відбіркові матчі зіграють 12-20 серпня. "Синьо-жовті" проведуть мінімум три поєдинки – проти Болгарії, Ісландії та Туреччини.

До слова, раніше волейбольна збірна України переграла Швецію у фіналі жіночої Золотої Євроліги-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниБаскетбол