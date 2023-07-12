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Баскетбольная сборная Украины объявила состав на сборы перед отбором на Олимпиаду-2024

Фото: Иссуф Санон и Александр Липовой в отборе к ЧМ-2023 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины обнародовала ростер национальной команды на тренировочные сборы накануне пре-квалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Виталием Степановским привлек в команду 13 баскетболистов. Защитники Сидоров и Лукашов, а также форвард Ткаченко и центровой Герун не помогут сборной из-за травм.

Сборы стартуют 15 июля в Риге. Единственным новичком в списке стал опытный Игорь Чумаков. 33-летний центровой прошлый сезон провел в Суперлиге Косово. Средние цифры в составе "Раховцев" – 10.9 очков, 6.1 подбора, 1.2 передачи и 1.2 перехвата за 28 минут на паркете.

Степановский до последнего будет надеяться на помощь "американцев". Лень и Шульга решают проблемы с документами, а Михайлюк и Скапинцев занимаются трудоустройством. Лидер молодежной сборной Кобзистый присоединится к лагерю "сине-желтых" после Евробаскета-2023 среди 20-летних.

Состав сборной Украины на сборах перед пре-квалификацией к Олимпиаде-2024:

защитники

  • Иссуф Санон
  • Александр Ковляр
  • Александр Липовой
  • Виталий Зотов
  • Илья Тыртышник
  • Павел Крутоус

форварды

  • Андрей Войналович
  • Вячеслав Бобров
  • Сергей Павлов

центровые

  • Артем Пустовой
  • Игорь Чумаков
  • Вячеслав Петров
  • Вячеслав Кравцов

Предварительный раунд квалификации примет турецкий Стамбул. Отборочные матчи сыграют 12-20 августа. "Сине-желтые" проведут минимум три поединка – против Болгарии, Исландии и Турции.

К слову, ранее волейбольная сборная Украины обыграла Швецию в финале женской Золотой Евролиги-2023.

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