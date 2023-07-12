Баскетбольная сборная Украины объявила состав на сборы перед отбором на Олимпиаду-2024

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Виталием Степановским привлек в команду 13 баскетболистов. Защитники Сидоров и Лукашов, а также форвард Ткаченко и центровой Герун не помогут сборной из-за травм.

Сборы стартуют 15 июля в Риге. Единственным новичком в списке стал опытный Игорь Чумаков. 33-летний центровой прошлый сезон провел в Суперлиге Косово. Средние цифры в составе "Раховцев" – 10.9 очков, 6.1 подбора, 1.2 передачи и 1.2 перехвата за 28 минут на паркете.

Степановский до последнего будет надеяться на помощь "американцев". Лень и Шульга решают проблемы с документами, а Михайлюк и Скапинцев занимаются трудоустройством. Лидер молодежной сборной Кобзистый присоединится к лагерю "сине-желтых" после Евробаскета-2023 среди 20-летних.

Состав сборной Украины на сборах перед пре-квалификацией к Олимпиаде-2024:

защитники

Иссуф Санон

Александр Ковляр

Александр Липовой

Виталий Зотов

Илья Тыртышник

Павел Крутоус

форварды

Андрей Войналович

Вячеслав Бобров

Сергей Павлов

центровые

Артем Пустовой

Игорь Чумаков

Вячеслав Петров

Вячеслав Кравцов

Предварительный раунд квалификации примет турецкий Стамбул. Отборочные матчи сыграют 12-20 августа. "Сине-желтые" проведут минимум три поединка – против Болгарии, Исландии и Турции.