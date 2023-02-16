Баскетбольна збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору до ЧС-2023

До ростеру "синьо-жовтих" увійшли 12 виконавців. У табір національної команди прогнозовано не приїдуть заокеанські легіонери – Михайлюк, Лень і Скапінцев.

Лави збірної підсилить центровий іспанської "Мурсії" Артем Пустовий. Вихованець "Хіміка" пропустив листопадові матчі команди після виступу в збірній на Євробаскеті-2022. Українець яскраво проявив себе в Лізі чемпіонів, де в середньому набирає 10.8 очок, робить 3.6 підбирання і віддає 0.5 передач.

Наприкінці лютого збірна України проведе два матчі кваліфікації – проти Італії на виїзді (23 лютого) та домашній поєдинок із Нідерландами в Ризі (26 лютого). "Синьо-жовті" мають теоретичні шанси виходу на Мундіаль – треба перемагати в обох матчах і сподіватися на осічки конкурентів.

Склад збірної України на матчі кваліфікації до ЧС-2023:

захисники

Денис Лукашов

Ілля Сидоров

Іссуф Санон

Олександр Ковляр

Олександр Липовий

форварди

Богдан Близнюк

Володимир Конєв

Андрій Войналович

Артем Ковальов

В'ячеслав Бобров

центрові