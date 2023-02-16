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Баскетбольная сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора к ЧМ-2023

Фото: Сборная Украины после освобождения Херсона (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Со списком баскетболистов на предстоящие поединки квалификации к чемпионату мира-2023 определился тренерский штаб сборной Украины с Айнарсом Багатскисом во главе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

В ростер "сине-желтых" вошли 12 исполнителей. В лагерь национальной команды прогнозированно не приедут заокеанские легионеры – Михайлюк, Лень и Скапинцев.

Ряды сборной усилит центровой испанской "Мурсии" Артем Пустовой. Воспитанник "Химика" пропустил ноябрьские матчи команды после выступления в сборной на Евробаскете-2022. Украинец ярко проявил себя в Лиге чемпионов, где в среднем набирает 10.8 очков, делает 3.6 подбора и отдает 0.5 передач.

В конце февраля сборная Украины проведет два матча квалификации – против Италии на выезде (23 февраля) и домашний поединок с Нидерландами в Риге (26 февраля). "Сине-желтые" имеют теоретические шансы выхода на Мундиаль – нужно побеждать в обоих матчах и надеяться на осечки конкурентов.

Состав сборной Украины на матчи квалификации к ЧМ-2023:

защитники

  • Денис Лукашов
  • Илья Сидоров
  • Иссуф Санон
  • Александр Ковляр
  • Александр Липовой

форварды

  • Богдан Близнюк
  • Владимир Конев
  • Андрей Войналович
  • Артем Ковалев
  • Вячеслав Бобров

центровые

  • Владимир Герун
  • Артем Пустовой

К слову, украинец Михайлюк провел яркий дебютный поединок в составе "Шарлотт Хорнетс".

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