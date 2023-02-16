Баскетбольная сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора к ЧМ-2023

В ростер "сине-желтых" вошли 12 исполнителей. В лагерь национальной команды прогнозированно не приедут заокеанские легионеры – Михайлюк, Лень и Скапинцев.

Ряды сборной усилит центровой испанской "Мурсии" Артем Пустовой. Воспитанник "Химика" пропустил ноябрьские матчи команды после выступления в сборной на Евробаскете-2022. Украинец ярко проявил себя в Лиге чемпионов, где в среднем набирает 10.8 очков, делает 3.6 подбора и отдает 0.5 передач.

В конце февраля сборная Украины проведет два матча квалификации – против Италии на выезде (23 февраля) и домашний поединок с Нидерландами в Риге (26 февраля). "Сине-желтые" имеют теоретические шансы выхода на Мундиаль – нужно побеждать в обоих матчах и надеяться на осечки конкурентов.

Состав сборной Украины на матчи квалификации к ЧМ-2023:

защитники

Денис Лукашов

Илья Сидоров

Иссуф Санон

Александр Ковляр

Александр Липовой

форварды

Богдан Близнюк

Владимир Конев

Андрей Войналович

Артем Ковалев

Вячеслав Бобров

центровые