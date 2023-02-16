ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українець Михайлюк результативно дебютував за "Шарлотт": відео

Новость на русском →
Шарлотт, Четвер 16 лютого 2023 09:29
Українець Михайлюк результативно дебютував за "Шарлотт": відео Фото: Святослав Михайлюк (ліворуч) у лавах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Святослав Михайлюк провів перший матч у складі "Шарлотт Горнетс" під егідою Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

"Шершні" на домашньому паркеті впевнено здолали "Сан-Антоніо Сперс" (120:110). Перша чверть завершилася внічию (32:32), а в кожній з наступних 12-хвилинок "Шарлотт" був сильнішим. Зірковий новачок "Горнетс" Ламело Болл оформив тріпл-дабл (28 очок, 12 підбирань, 10 передач).

Матч у "Спектрум Центрі" став особливим для Михайлюк. Українець вперше з'явився у майці "Шарлотта" після переходу з "Нікс" транзитом через "Портленд". У грі атакувальний оборонець провів майже 25 хвилин. Дебют став можливим через травми конкурентів – Розіра, Убре та Мартіна.

Михайлюк встиг набрати 12 пунктів. Зокрема, він реалізував 3 двоочкові (6 спроб) і два з шести триочкових. Із лінії штрафних кидків українець не закинув (1 спроба). Також Михайлюк зробив 2 підбирання і припустився одної втрати.

Підсумковий результат, однак, не надто змінив турнірного становища команд. "Шарлотт" іде передостаннім у Східній конференції НБА. Натомість "Сан-Антоніо" – на тій же позиції на Заході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи