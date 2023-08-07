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Баскетбольна збірна України не дограла таємний спаринг із Нідерландами: курйозна причина

Фото: Павло Крутоус вирушив під щит збірної Нідерландів (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зазнала поразки в контрольному поєдинку проти збірної Нідерландів. Матч завершився достроково за обопільною згодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

"Синьо-жовті" поступилися нідерландцям у спарингу (75:76). Цей контрольний матч став останнім у рамках підготовки збірної перед прекваліфікацією до Олімпіади-2024.

Поєдинок України проти "помаранчевих" завершився за півтори хвилин до фінальної сирени. Команди погодилися покинути паркет через надмірну вологість у залі. Тренерські штаби обох команд вирішили, що за таких умов ризик травм занадто високий.

Найрезультативнішим у складі збірної України став Олександр Ковляр. Оборонець набрав 14 очок і віддав 8 передач. Натомість форвард Андрій Войналович оформив 10 пунктів і зробив 4 підбирання.

У прекваліфікації до Олімпіади збірна України проведе мінімум три матчі. Перший поєдинок відбудеться 12 серпня проти Болгарії. Після групового етапу дві найкращі команди зіграють у плей-офф проти двійки збірних квартету D. До основної кваліфікації вийде лише переможець прекваліфікаційних змагань.

До слова, баскетбольна збірна України втратила двох зірок на прекваліфікацію до Олімпіади.

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