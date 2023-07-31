Баскетбольна збірна України втратила двох зірок на прекваліфікацію до Олімпіади

Тренерський штаб збірної України на чолі з Віталієм Степановським зіткнувся з кадровими втратами напередодні старту прекваліфікаційного турніру до Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ .

Оборонці Іссуф Санон і Олександр Липовий пропустять літній етап відбору до Ігор у Парижі. Міні-турнір відбудеться у Стамбулі 12-20 серпня.

"Липовий потренувався з нами півтора дня – вечірнє тренування 15 числа та два тренування 16 липня. Ще до початку збору він проходив медогляд і, на жаль, у нього не дуже хороші результати цього медогляду, і лікарі заборонили йому отримувати великі навантаження", – розповів Степановський.

Натомість Санон зазнав ушкодження ще під час індивідуальної роботи до початку зборів. Він займався з тренером із фізпідготовки та намагався тренуватися з командою. Однак, біль не минув, тож оборонця відпустили з табору збірної.

Наразі поза командними заняттями і Анатолій Шундель. Атакувальний оборонець травмував палець, тож йому наклали лангет. Він залишається у лавах "синьо-жовтих" і працює за індивідуальним графіком.

У пре-кваліфікації до Олімпіади збірна України проведе мінімум три матчі. Перший поєдинок відбудеться 12 серпня проти Болгарії. Після групового етапу дві найкращі команди зіграють у плей-офф проти двійки збірних квартету D. До основної кваліфікації вийде лише переможець прекваліфікаційних змагань.