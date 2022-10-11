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Баскетбольна Суперліга втратила дві команди: хто не гратиме в новому сезоні

Фото: "Київ-Баскет" заявився на новий сезон (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України оголосила остаточний перелік учасників прийдешнього сезону вітчизняної Суперліги. У чемпіонаті зіграють 8 команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Список клубів скоротився на два клуби в порівнянні з попереднім переліком. Сезон пропустять слобожанський "Прометей" і "Миколаїв".

"Корабели" пропустять сезон через фінансові труднощі. Натомість "Прометей" відмовився сплатити 4,5 млн гривень заявкового внеску, встановленого для учасників турнірів не під егідою ФІБА. Відтепер контракти обох клубів із баскетболістами втратили статус захищених.

Чоловіча Суперліга гратиме в новому сезоні за туровою системою календаря на чотири кола. Чемпіон України та призери чемпіонату будуть визначені за підсумками регулярної першості. Старт чемпіонату призначили на 22 жовтня.

Клуби та федерація цьогоріч вирішили відмовитися від плей-офф Суперліги. Окрім того, весь турнір проведуть за схемою "коронавірусного" сезону – в т. зв. бульбашках і без глядачів. Усі матчі Суперліги транслюватиме телеканал XSPORT.

Учасники баскетбольної Суперліги 2022/23:

  • "Будівельник" (Київ)
  • "Дніпро"
  • "Київ-Баскет"
  • "Запоріжжя"
  • "Черкаські Мавпи"
  • БІПА-Одеська область
  • "Старий Луцьк-Університет"
  • "Прикарпаття-Говерла" (Івано-Франківськ)

До слова, раніше "Будівельник" і ще 3 команди домовилися про передсезонний турнір на Прикарпатті.

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