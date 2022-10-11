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Баскетбольная Суперлига потеряла две команды: кто не сыграет в новом сезоне

Фото: "Киев-Баскет" заявился на новый сезон (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины объявила окончательный список участников грядущего сезона отечественной Суперлиги. В чемпионате сыграют 8 команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Список клубов сократился на два клуба по сравнению с предыдущим списком. Сезон пропустят слобожанский "Прометей" и "Николаев".

"Корабелы" пропустят сезон из-за финансовых затруднений. "Прометей" отказался уплатить 4,5 млн гривен заявочного взноса, установленного для участников турниров не под эгидой ФИБА. Теперь контракты обоих клубов с баскетболистами потеряли статус защищенных.

Мужская Суперлига будет играть в новом сезоне по туровой системе календаря в четыре круга. Чемпион Украины и призеры чемпионата будут определены по итогам регулярного первенства. Старт чемпионата был назначен на 22 октября.

Клубы и федерация решили отказаться от плей-офф Суперлиги. Кроме того, весь турнир проведут по схеме "коронавирусного" сезона – в т. н. пузырях и без зрителей. Все матчи Суперлиги будет транслировать телеканал XSPORT.

Участники баскетбольной Суперлиги 2022/23:

  • "Будивельник" (Киев)
  • "Днепр"
  • "Киев-Баскет"
  • "Запорожье"
  • "Черкасские Мавпы"
  • БИПА-Одесская область
  • "Старый Луцк-Университет"
  • "Прикарпатье-Говерла" (Ивано-Франковск)

К слову, ранее "Будивельник" и еще 3 команды договорились о предсезонном турнире на Прикарпатье.

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