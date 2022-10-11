Баскетбольная Суперлига потеряла две команды: кто не сыграет в новом сезоне

Список клубов сократился на два клуба по сравнению с предыдущим списком. Сезон пропустят слобожанский "Прометей" и "Николаев".

"Корабелы" пропустят сезон из-за финансовых затруднений. "Прометей" отказался уплатить 4,5 млн гривен заявочного взноса, установленного для участников турниров не под эгидой ФИБА. Теперь контракты обоих клубов с баскетболистами потеряли статус защищенных.

Мужская Суперлига будет играть в новом сезоне по туровой системе календаря в четыре круга. Чемпион Украины и призеры чемпионата будут определены по итогам регулярного первенства. Старт чемпионата был назначен на 22 октября.

Клубы и федерация решили отказаться от плей-офф Суперлиги. Кроме того, весь турнир проведут по схеме "коронавирусного" сезона – в т. н. пузырях и без зрителей. Все матчи Суперлиги будет транслировать телеканал XSPORT.

Участники баскетбольной Суперлиги 2022/23: