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"Будівельник" і ще 3 команди Суперліги зіграють передсезонний турнір

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Івано-Франківськ, Середа 05 жовтня 2022 12:00
"Будівельник" і ще 3 команди Суперліги зіграють передсезонний турнір Фото: Валерій Плеханов із баскетболістами "Будівельника" (championsleague.basketball)
Автор: Антон Федорців

Столичні "Будівельник" і "Київ-Баскет", івано-франківська "Говерла" та "Дніпро" готуються зустрітися в рамках Goverla Cup на Прикарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу-господаря.

Передсезонний турнір відбудеться 14-16 жовтня. Проведення кубка чотирьох присвячене 20-річчю створенню "Говерли".

Прикарпатці відновлять виступи в Суперлізі. Керівництво івано-франківців нещодавно призначило Євгена Мурзіна керманичем команди. Саме на чолі "Говерли" він досягнув найбільших успіхів у тренерській кар'єрі. Фахівець здобув із прикарпатцями бронзові нагороди першості 2010/11 та дійшов до фіналу Кубка України-2013.

Формат і календар турніру наразі невідомі. Найімовірніше, команди зіграють за коловою системою і визначать переможця за мотивами підсумкової турнірної таблиці.

Раніше "Київ-Баскет" підписав трьох українських форвардів під крило оновленого тренерського штабу "бджіл". Лави столичного колективу вже поповнили оборонець Базилєв, форварди Мусієнко, Заплотинський, Дубоненко, Кісільчук і центровий Юрченко.

До слова, минулого тижня "Черкаські Мавпи" визначилися з головним тренером команди на новий сезон.

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