Баскетбольна Суперліга отримала попередній список учасників

Прийдешній сезон розпочнуть 9 команд. Усі вони грали в елітному дивізіоні в попередній змагальний рік.

"Дев'ять команд у чемпіонаті? На сьогодні – так. Про ["Політехніку"] всі розуміли, що буде важко. Ми сподівалися, що "Прометей" буде 10-м і непогано виглядатиме турнірна таблиця, з непоганою конкуренцією у верхній частині. Але через ситуацію з "Прометеєм" принаймні попередній календар ми робимо з дев'яти команд", – заявив функціонер ФБУ В'ячеслав Лопушанський.

Попередній список учасників Суперліги 2024/25:

"Дніпро"

"Рівне"

"Київ-Баскет"

"Черкаські Мавпи"

"Запоріжжя"

"Говерла"

"Старий Луцьк"

БІПА

"Кривбас"

У рамках підготовки до нового сезону "Черкаські Мавпи" змінили керманича команди. На посаду головного тренера повернувся Георгій Ступенчук. Йому асистуватиме Дмитро Нагорний, а попередній коуч черкащан Артем Сліпенчук покинув клуб.