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Баскетбольна Суперліга отримала попередній список учасників

Фото: "Черкаські Мавпи" та "Дніпро" будуть серед претендентів на медалі (facebook.com/MavpaBasket)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України розкрила перелік колективів Суперліги на новий сезон після зняття львівської "Політехніки-Галичини" та слобожанського "Прометея".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Прийдешній сезон розпочнуть 9 команд. Усі вони грали в елітному дивізіоні в попередній змагальний рік.

"Дев'ять команд у чемпіонаті? На сьогодні – так. Про ["Політехніку"] всі розуміли, що буде важко. Ми сподівалися, що "Прометей" буде 10-м і непогано виглядатиме турнірна таблиця, з непоганою конкуренцією у верхній частині. Але через ситуацію з "Прометеєм" принаймні попередній календар ми робимо з дев'яти команд", – заявив функціонер ФБУ В'ячеслав Лопушанський.

Попередній список учасників Суперліги 2024/25:

  • "Дніпро"
  • "Рівне"
  • "Київ-Баскет"
  • "Черкаські Мавпи"
  • "Запоріжжя"
  • "Говерла"
  • "Старий Луцьк"
  • БІПА
  • "Кривбас"

 

У рамках підготовки до нового сезону "Черкаські Мавпи" змінили керманича команди. На посаду головного тренера повернувся Георгій Ступенчук. Йому асистуватиме Дмитро Нагорний, а попередній коуч черкащан Артем Сліпенчук покинув клуб.

До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.

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