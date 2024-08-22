Баскетбольная Суперлига получила предварительный список участников

Федерация баскетбола Украины раскрыла список коллективов Суперлиги на новый сезон после снятия львовской "Политехники-Галичины" и слобожанского "Прометея".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".
Грядущий сезон начнут 9 команд. Все они играли в элитном дивизионе в предыдущем соревновательном году.
"Девять команд в чемпионате? На сегодняшний день – да. О ["Политехнике"] все понимали, что будет тяжело. Мы надеялись, что "Прометей" будет 10-м и будет неплохо выглядеть турнирная таблица, с неплохой конкуренцией в верхней части. Но из-за ситуации с "Прометеем" по крайней мере, предварительный календарь мы делаем из девяти команд", – заявил функционер ФБУ Вячеслав Лопушанский.
Предыдущий список участников Суперлиги 2024/25:
В рамках подготовки к новому сезону "Черкасские Мавпы" сменили наставника команды. На должность главного тренера вернулся Георгий Ступенчук. Ему будет ассистировать Дмитрий Нагорный, а предыдущий коуч черкащан Артем Слипенчук покинул клуб.
К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.
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