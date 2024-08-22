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Баскетбольная Суперлига получила предварительный список участников

Фото: "Черкасские Мавпы" и "Днепр" будут среди претендентов на медали (facebook.com/MavpaBasket)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины раскрыла список коллективов Суперлиги на новый сезон после снятия львовской "Политехники-Галичины" и слобожанского "Прометея".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Грядущий сезон начнут 9 команд. Все они играли в элитном дивизионе в предыдущем соревновательном году.

"Девять команд в чемпионате? На сегодняшний день – да. О ["Политехнике"] все понимали, что будет тяжело. Мы надеялись, что "Прометей" будет 10-м и будет неплохо выглядеть турнирная таблица, с неплохой конкуренцией в верхней части. Но из-за ситуации с "Прометеем" по крайней мере, предварительный календарь мы делаем из девяти команд", – заявил функционер ФБУ Вячеслав Лопушанский.

Предыдущий список участников Суперлиги 2024/25:

  • "Днепр"
  • "Ровно"
  • "Киев-Баскет"
  • "Черкасские Мавпы"
  • "Запорожье"
  • "Говерла"
  • "Старый Луцк"
  • БИПА
  • "Кривбасс"

 

В рамках подготовки к новому сезону "Черкасские Мавпы" сменили наставника команды. На должность главного тренера вернулся Георгий Ступенчук. Ему будет ассистировать Дмитрий Нагорный, а предыдущий коуч черкащан Артем Слипенчук покинул клуб.

К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.

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