Баскетбольна Суперліга отримала формат на новий сезон: є одна інтрига

Формат чоловічої Суперліги не зазнав змін. Чемпіона України визначать після двох етапів – регулярної першості та плей-офф.

Кількість учасників дивізіону не зміниться та складе 10 колективів. Повернеться до еліти вітчизняний гранд – слобожанський "Прометей". Торік український ростер "титанів" тріумфував у Вищій лізі, а команду в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі (ЛЕБЛ) розформували.

Наразі таємницею залишається, чиє місце в Суперлізі відійде "Прометею". У попередньому сезоні двома невдахами першості, які залишилися без плей-офф після регулярки, стали одеська БІПА та криворізький "Кривбас". Усі матчі регулярного чемпіонату зіграють в "баблах".

Базова дата старту нового сезону Суперліги – 26 вересня. Змагання триватимуть орієнтовно до червня 2025-го. Паралельно розіграють і Кубок України. У минулому сезоні чемпіонський дубль оформив "Дніпро".