RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Баскетбольная Суперлига получила формат на новый сезон: есть одна интрига

Фото: "Днепр" обыграл "Ровно" в финале прошлого сезона (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины утвердила формат соревнований в элитном дивизионе на предстоящий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Формат мужской Суперлиги не претерпел изменений. Чемпиона Украины определят после двух этапов – регулярного первенства и плей-офф.

Количество участников дивизиона не изменится и составит 10 коллективов. Вернется в элиту отечественный гранд – слобожанский "Прометей". В прошлом году украинский ростер "титанов" триумфовал в Высшей лиге, а команду в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге (ЛЭБЛ) расформировали.

Пока остается тайной, чье место в Суперлиге отойдет "Прометею". В предыдущем сезоне двумя неудачниками первенства, оставшимися без плей-офф после регулярки, стали одесская БИПА и криворожский "Кривбасс". Все матчи регулярного чемпионата сыграют в "баблах".

Базовая дата старта нового сезона Суперлиги – 26 сентября. Соревнования продлятся ориентировочно до июня 2025-го. Параллельно разыграют и Кубок Украины. В прошлом сезоне чемпионский дубль оформил "Днепр".

К слову, ранее "Днепр" получил одобрение на выступление в Кубке Европы ФИБА,

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БаскетболЧемпионат Украины