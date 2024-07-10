Баскетбольний чемпіон України заявився у єврокубок на новий сезон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ .

Команда Володимира Коваля розпочне виступи з кваліфікації єврокубка. Дніпровці будуть сіяними під час жеребкування етапу.

"Дніпро" дізнається суперника в кваліфікаційному раунду Кубка Європи ФІБА 19 липня. Попередній етап складатиметься з двох поєдинків – 24 вересня та 27 вересня. Сім переможців кваліфікації потраплять в основну сітку змагань.

Статус сіяного для "Дніпра" звузив коло потенційних опонентів до семи. Зокрема, чемпіон України може зустрітися з бельгійським "Шарлеруа", загребським "Динамо", грецьким "Марусі", "Нептунасом" із Клайпеди, мальтійським "Старлайтс", румунською "Констанцою" чи словацькою "Превідзою".

Усього в основному раунді Кубка Європи ФІБА зіграють 40 команд. Півтора дестка колективів отримали прямі путівки, сім пройдуть крізь сито кваліфікації, а 18 – "опустяться" з попереднього раунду баскетбольної Ліги чемпіонів.