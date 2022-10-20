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Баскетбольна Суперліга отримала дев'ятого учасника та обрала базові міста першості

Фото: "Дніпро" та "Прикарпаття-Говерла" зустрілися в товариському турнірі (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Оновлений перелік учасників Суперліги в сезоні 2022/23 та міста-господарі прийдешньої кампанії оголосила Федерація баскетболу України. У чемпіонаті зіграють 9 команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал федерації.

Новим учасником баскетбольної першості стане "Львівська Політехніка". Галицький клуб приєднається до Суперліги орієнтовно з 3-го туру змагань.

Матчі чемпіонату України в найвищому дивізіоні приймуть чотири міста – Київ, Дніпро, Івано-Франківськ і Луцьк. Наприклад, у стартовому турі половина команд зіграють матчі у Києві (22-24 жовтня), а решта – в Івано-Франківську (25-27 жовтня). Натомість другий тур відбудеться у столиці та Луцьку, третій – у Києві та Дніпрі.

У новому сезоні чоловіча Суперліга гратиме за туровою системою календаря на чотири кола. Чемпіон і призери чемпіонату України будуть визначені після регулярної першості. Старт чемпіонату призначили на 22 жовтня.

Цьогоріч клуби та федерація вирішили відмовитися від плей-офф Суперліги. Окрім того, весь турнір проведуть за схемою "коронавірусного" сезону – в т. зв. бульбашках і без глядачів. Усі матчі Суперліги транслюватиме телеканал XSPORT.

Учасники баскетбольної Суперліги 2022/23:

  • "Будівельник" (Київ)
  • "Дніпро"
  • "Київ-Баскет"
  • "Запоріжжя"
  • "Черкаські Мавпи"
  • БІПА-Одеська область
  • "Старий Луцьк-Університет"
  • "Прикарпаття-Говерла" (Івано-Франківськ)
  • "Львівська Політехніка"

До слова, українські "Прометей" і "Будівельник" зазнали поразок у європейських турнірах.

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