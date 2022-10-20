Баскетбольная Суперлига получила девятого участника и выбрала базовые города первенства

Обновленный список участников Суперлиги в сезоне 2022/23 и города-хозяева грядущей кампании объявила Федерация баскетбола Украины. В чемпионате сыграют 9 команд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал федерации.
Новым участником баскетбольного первенства станет "Львовская политехника". Галицкий клуб присоединится к Суперлиге ориентировочно с 3-го тура соревнований.
Матчи чемпионата Украины в высшем дивизионе примут четыре города – Киев, Днепр, Ивано-Франковск и Луцк. К примеру, в стартовом туре половина команд сыграют матчи в Киеве (22-24 октября), а остальные – в Ивано-Франковске (25-27 октября). Второй тур состоится в столице и Луцке, третий – в Киеве и Днепре.
В новом сезоне мужская Суперлига будет играть по туровой системе календаря на четыре круга. Чемпион и призеры чемпионата Украины будут определены после регулярного первенства. Старт чемпионата был назначен на 22 октября.
В этом году клубы и федерация решили отказаться от плей-офф Суперлиги. Кроме того, весь турнир проведут по схеме "коронавирусного" сезона – в т. н. пузырях и без зрителей. Все матчи Суперлиги будет транслировать телеканал XSPORT.
Участники баскетбольной Суперлиги 2022/23:
К слову, украинские "Прометей" и "Будивельник" потерпели поражения в европейских турнирах.
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