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Баскетбольная Суперлига получила девятого участника и выбрала базовые города первенства

Фото: "Днепр" и "Прикарпатье-Говерла" встретились в товарищеском турнире (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Обновленный список участников Суперлиги в сезоне 2022/23 и города-хозяева грядущей кампании объявила Федерация баскетбола Украины. В чемпионате сыграют 9 команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал федерации.

Новым участником баскетбольного первенства станет "Львовская политехника". Галицкий клуб присоединится к Суперлиге ориентировочно с 3-го тура соревнований.

Матчи чемпионата Украины в высшем дивизионе примут четыре города – Киев, Днепр, Ивано-Франковск и Луцк. К примеру, в стартовом туре половина команд сыграют матчи в Киеве (22-24 октября), а остальные – в Ивано-Франковске (25-27 октября). Второй тур состоится в столице и Луцке, третий – в Киеве и Днепре.

В новом сезоне мужская Суперлига будет играть по туровой системе календаря на четыре круга. Чемпион и призеры чемпионата Украины будут определены после регулярного первенства. Старт чемпионата был назначен на 22 октября.

В этом году клубы и федерация решили отказаться от плей-офф Суперлиги. Кроме того, весь турнир проведут по схеме "коронавирусного" сезона – в т. н. пузырях и без зрителей. Все матчи Суперлиги будет транслировать телеканал XSPORT.

Участники баскетбольной Суперлиги 2022/23:

  • "Будивельник" (Киев)
  • "Днепр"
  • "Киев-Баскет"
  • "Запорожье"
  • "Черкасские Мавпы"
  • БИПА-Одесская область
  • "Старый Луцк-Университет"
  • "Прикарпатье-Говерла" (Ивано-Франковск)
  • "Львовская Политехника"

К слову, украинские "Прометей" и "Будивельник" потерпели поражения в европейских турнирах.

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