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Баскетбольна федерація "відправила" найсильніший клуб у другий дивізіон: як це можливо

Фото: "Прометей" із чемпіонським титулом ЛЕБЛ (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Розпочати сезон 2023/24 у Вищій лізі замість Суперліги "Прометею" зі Слобожанського запропонував виконавчий комітет Федерації баскетболу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Напередодні відбулося позачергове засідання виконкому баскетбольної федерації. На ньому функціонери розглянули лист керівництва вітчизняного гранда щодо виступів у Суперлізі в новому сезоні.

"Зважаючи на те, що БК "Прометей" пропустив минулий сезон Суперліги і за регламентом може розпочати лише з нижчого дивізіону (на сьогодні це Вища ліга), це питання було винесено на голосування виконавчого комітету ФБУ", – йдеться в повідомленні.

Більшість членів виконкому проголосувала за пропозицію "Прометею" зіграти сезон 2023/24 у Вищій лізі. Реакція менеджменту слобожанців на таке рішення наразі залишається невідомою.

Торік "Прометей" задля збереження кістяка команди в умовах повномасштабної війни переїхав до Риги. Підопічні Ронена Гінзбурга виступали в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, де здобули чемпіонський титул, а також дійшли до півфіналу Єврокубка. До цього слобожанці стали чемпіоном України 2020/21.

До слова, раніше ФБУ проголосувала за повернення плей-офф Суперліги на прийдешній сезон.

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