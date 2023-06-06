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Баскетбольна Суперліга поверне плей-офф на новий сезон

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Київ, Вівторок 06 червня 2023 15:15
Баскетбольна Суперліга поверне плей-офф на новий сезон Фото: Столичне дербі в попередньому сезоні Суперліги (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Наступний чемпіон України з баскетболу визначиться в плей-офф сезону 2023/24. Попередня кампанія відбулася без матчів на виліт.

Таке рішення ухвалила Федерація баскетболу України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

ФБУ вирішила повернути плей-офф у розіграші елітного вітчизняного дивізіону. Натомість у Вищій лізі команди змагатимуться без матчів на виліт.

"Змагання будуть проведені в два етапи. На першому етапі команди зіграють чотири кола за туровою системою календаря (у форматі "бабл"). На другому етапі заплановано систему плей-оф. Формат проведення плей-офф має бути визначений до початку третього кола чемпіонату в залежності від ситуації в країні, пов'язаною з воєнними діями", – йдеться в заяві федерації.

Натомість у Вищій лізі команди зіграють три етапи. На першому вони гратимуть у поділених за регіональним принципом групах. Далі вісімка найкращих у двох групах визначить чотирьох претендентів на медалі, які зіграють у два коли.

У сезоні 2022/23 чемпіоном України став столичний "Будівельник". Рекорд "гладіаторів" – 31 перемога, 1 поразка. Натомість у Вищій лізі тріумфувало "Рівне".

До слова, раніше збірна України отримала календар матчів у прекваліфікації Олімпійських ігор.

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