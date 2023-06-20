RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Баскетбольная федерация "отправила" сильнейший клуб во второй дивизион: как это возможно

Фото: "Прометей" с чемпионским титулом ЛЕБЛ (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Начать сезон 2023/24 в Высшей лиге вместо Суперлиги "Прометея" из Слобожанского предложил исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Накануне прошло внеочередное заседание исполкома баскетбольной федерации. На нем функционеры рассмотрели письмо руководства отечественного гранда о выступлениях в Суперлиге в новом сезоне.

"Учитывая, что БК "Прометей" пропустил прошлый сезон Суперлиги и по регламенту может начать только с низшего дивизиона (на сегодня это Высшая лига), этот вопрос был вынесен на голосование исполнительного комитета ФБУ", – говорится в сообщении.

Большинство членов исполкома проголосовало за предложение "Прометею" сыграть сезон 2023/24 в Высшей лиге. Реакция менеджмента слобожанцев на такое решение пока остается неизвестной.

В прошлом году "Прометей" для сохранения костяка команды в условиях полномасштабной войны переехал в Ригу. Подопечные Ронена Гинзбурга выступали в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, где завоевали чемпионский титул, а также дошли до полуфинала Еврокубка. Перед этим слобожанцы стали чемпионом Украины 2020/21.

К слову, ранее ФБУ проголосовала за возвращение плей-офф Суперлиги на грядущий сезон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныБаскетбол