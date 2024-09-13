Баскетбольна федерація оголосила список учасників Суперліги

Виконком Федерації баскетболу України затвердив регламент змагань прийдешнього сезону. Турнір розпочнеться в жовтні та складатиметься з двох етапів.

На першому етапі команди зіграють 4 кола за туровою системою календаря у форматі баблів. На другому ж вісімка команд визначить чемпіона України в плей-офф. У новому сезоні кожна команда Суперліги прийматиме суперників на домашньому майданчику.

На старт вийдуть дев'ять з десяти учасників сезону 2023/24. Втратою дивізіону стала львівська "Політехніка-Галичина", яка фінішувала на 8-й сходинці регулярної першості та вилетіла в 1/4 фіналу плей-офф. Окрім того, відмовився від виступів переможець Вищої ліги – слобожанський "Прометей".

Список учасників баскетбольної Суперліги 2024/25:

"Дніпро"

"Рівне"

"Київ-Баскет"

"Черкаські Мавпи"

"Запоріжжя"

"Прикарпаття-Говерла"

"Старий Луцьк"

БІПА

"Кривбас"

У прийдешньому сезоні елітні баскетбольні колективи також змагатимуться за Кубок України. Там до них приєднаються 7 команд Вищої ліги. У сезоні 2023/24 чемпіонський дубль оформив "Дніпро".