Баскетбольная федерация объявила список участников Суперлиги

Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил регламент соревнований грядущего сезона. Турнир начнется в октябре и состоит из двух этапов.

На первом этапе команды сыграют 4 круга по туровой системе календаря в формате баблов. На втором же восьмерка команд определит чемпиона Украины в плей-офф. В новом сезоне каждая команда Суперлиги будет принимать соперников на домашней площадке.

На старт выйдут девять из десяти участников сезона 2023/24. Потерей дивизиона стала львовская "Политехника-Галичина", финишировавшая на 8-й строчке регулярного первенства и вылетевшая в 1/4 финала плей-офф. Кроме того, отказался от выступлений победитель Высшей лиги – слобожанский "Прометей".

Список участников баскетбольной Суперлиги 2024/25:

"Днепр"

"Ровно"

"Киев-Баскет"

"Черкасские Мавпы"

"Запорожье"

"Прикарпатье-Говерла"

"Старый Луцк"

БИПА

"Кривбасс"

В грядущем сезоне элитные баскетбольные коллективы также будут соревноваться за Кубок Украины. Там к ним присоединятся семь команд Высшей лиги. В сезоне 2023/24 чемпионский дубль оформил "Днепр".