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Баскетболіст-утікач несподівано опинився в прифронтовому клубі

Фото: Вадим Заплотинський (kyiv-basket.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

27-річний форвард Вадим Заплотинський, який навесні намагався незаконно перетнути кордон України, потрапив у заявку "Харківських Соколів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook харківського клубу.

Розповів про новачка президент харків'ян Сергій Чебишев. "Соколи" у сезоні 2024/25 гратимуть у Вищій лізі чемпіонату України.

Чебишев також додав, що Заплотинський зараз служить в Харківському національному університеті повітряних сил імені Кожедуба. Минулого сезону баскетболіст грав у Суперлізі за "Київ-Баскет". У 32-х матчах, він набирав у середньому 10.2 очка, робив 10.5 підбирання, 1 перехоплення та 1.6 блокшота. Він став найкращим гравцем захисного плану в Суперлізі, допомігши своїй команді фінішувати на третьому місці.

Інцидент зі Заплотинським на кордоні

12 травня 2024 року правоохоронці затримали баскетболіста при спробі незаконного перетину кордону в складі групи осіб на Буковині. Спочатку повідомлялось, що, крім Заплотинського, серед затриманих був ще один гравець "Київ-Баскета", але згодом ця інформація не підтвердилася.

Подальша доля форварда довгий час була невідома. Про це, зокрема, розповідав наставник "Київ-Баскета" Дмитро Забірченко. За словами тренера, він декілька разів намагався додзвонитися до свого підопічного, проте той не відповідав.

Раніше чемпіон НБА прогнозовано відрахував українця до старту сезону.

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Баскетбол