Баскетболіст-утікач несподівано опинився в прифронтовому клубі

27-річний форвард Вадим Заплотинський, який навесні намагався незаконно перетнути кордон України, потрапив у заявку "Харківських Соколів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook харківського клубу.
Розповів про новачка президент харків'ян Сергій Чебишев. "Соколи" у сезоні 2024/25 гратимуть у Вищій лізі чемпіонату України.
Чебишев також додав, що Заплотинський зараз служить в Харківському національному університеті повітряних сил імені Кожедуба. Минулого сезону баскетболіст грав у Суперлізі за "Київ-Баскет". У 32-х матчах, він набирав у середньому 10.2 очка, робив 10.5 підбирання, 1 перехоплення та 1.6 блокшота. Він став найкращим гравцем захисного плану в Суперлізі, допомігши своїй команді фінішувати на третьому місці.
12 травня 2024 року правоохоронці затримали баскетболіста при спробі незаконного перетину кордону в складі групи осіб на Буковині. Спочатку повідомлялось, що, крім Заплотинського, серед затриманих був ще один гравець "Київ-Баскета", але згодом ця інформація не підтвердилася.
Подальша доля форварда довгий час була невідома. Про це, зокрема, розповідав наставник "Київ-Баскета" Дмитро Забірченко. За словами тренера, він декілька разів намагався додзвонитися до свого підопічного, проте той не відповідав.
Раніше чемпіон НБА прогнозовано відрахував українця до старту сезону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.