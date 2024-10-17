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Чемпіон НБА прогнозовано відрахував українця до старту сезону

Бостон, Четвер 17 жовтня 2024 11:57
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Чемпіон НБА прогнозовано відрахував українця до старту сезону Фото: Дмитро Скапінцев у часи перебування в структурі "Нікс" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український центровий Дмитро Скапінцев не переконав тренерський штаб "Бостон Селтікс" у необхідності продовження співпраці на постійній основі.

Про це заявив журналіст Кіт Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X інсайдера.

Найтитулованіший клуб Національної баскетбольної асоціації відмовився від вихованця "Черкаських Мавп". У вересні він уклав із "Селтікс" негарантовану угоду за схемою Exhibit 10.

Скапінцев узяв участь в трьох поєдинках "Бостона" в рамках передсезонної підготовки. Зокрема, на "Денвер" українця випустили на чотири хвилини (2 пункти). Проти "Філадельфії" він провів на паркеті 9 хвилин (5 очок, 1 підбирання, 1 втрата). Натомість в протистоянні з "Торонто" центровий отримав 15 хвилин, але набрав лише 1 пункт із двома підбираннями і такою ж кількістю перехоплень.

Найімовірніше, Скапінцев продовжить кар'єрі в Джі-Лізі. Головним претендентом на українця став фарм-клуб "Бостона" – "Мен Селтікс". Водночас інтерес до центрового нібито з'явився в низки європейських команд.

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, виховувався в структурі "Мавп". На драфті НБА-2020 не був обраний жодною з команд.

На професіональному рівні дебютував у складі рідного клубу в 2015 році. Пізніше захищав кольори "Київ-Баскета" і литовського "Панявежиса". Звідти переїхав за океан і відіграв два сезони за "Вестчестер Нікс" – фарм-клуб "Нью-Йорка" в Джі-Лізі.

У грудні підписав короткочасний контракт із клубом НБА під час кадрової кризи команди. Провів по хвилині проти "Мілуокі" та "Індіани" й повернувся у "Вестчестер". Цьогоріч відіграв 5 матчів Літньої ліги за "Нью-Йорк", але потім "Нікс" відрахувалаи українця.

До слова, напередодні "Дніпро" гідно програв "Спортінгу" в Кубку Європи ФІБА.

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