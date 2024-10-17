RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Баскетболист-беглец неожиданно оказался в прифронтовом клубе

Фото: Вадим Заплотинский (kyiv-basket.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

27-летний форвард Вадим Заплотинский, весной пытавшийся незаконно пересечь границу Украины, попал в заявку "Харьковских Соколов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook харьковского клуба.

Рассказал о новичке президент харьковчан Сергей Чебышев. "Соколы" в сезоне 2024/25 будут играть в Высшей лиге чемпионата Украины.

Чебышев также добавил, что Заплотинский сейчас служит в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Кожедуба. В прошлом сезоне баскетболист играл в Суперлиге за "Киев-Баскет". В 32-х матчах он набирал в среднем 10.2 очка, делал 10.5 подбора, 1 перехват и 1.6 блокшота. Он стал лучшим игроком защитного плана в Суперлиге, помог своей команде финишировать на третьем месте.

Инцидент с Заплотинским на границе

12 мая 2024 года стражи порядка задержали баскетболиста при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине. Сначала сообщалось, что кроме Заплотинского среди задержанных был еще один игрок "Киев-Баскета", но впоследствии эта информация не подтвердилась.

Дальнейшая судьба форварда долгое время была неизвестна. Об этом, в частности, рассказывал наставник "Киев-Баскета" Дмитрий Забирченко. По словам тренера, он несколько раз пытался дозвониться своему подопечному, однако тот не отвечал.

Ранее чемпион НБА прогнозируемо отчислил украинца до старта сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол