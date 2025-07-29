UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Баржа протаранила човен у Маямі: двоє дітей загинули, ще двоє в критичному стані

Фото: Баржа зіткнулася з човном у Маямі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Трагедія сталася під час дитячого вітрильного табору в Маямі: баржа зіткнулася з човном, у якому перебували п’ятеро дітей і дорослий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

У понеділок в затоці Біскейн, поблизу Маямі, баржа протаранила невеликий вітрильний човен із групою учасників дитячого табору.

Внаслідок зіткнення човен затонув. Усі шестеро людей, які були на борту - один дорослий і п’ятеро дітей віком від 7 до 15 років - опинилися у воді.

Рятувальники оперативно дістали їх із затоки. Чотирьох дітей із важкими травмами доправили до лікарні, де двоє з них померли.

Ще двоє - у критичному стані, повідомив речник Берегової охорони США старшина третього класу Ніколас Страсбург.

Комодор яхт-клубу Маямі Емілі Коупленд заявила, що весь клуб шокований трагедією.

Вітрильник досі залишається затопленим під баржею у затоці Біскейн - між Маямі та Маямі-Біч. Це популярне місце для водного відпочинку, відоме численними островами з приватними віллами.

За даними Берегової охорони США, торік у країні сталося понад 550 смертей на прогулянкових суднах, однак лише 43 з них були спричинені саме зіткненнями між судами. 

Інші інциденти у США

Нагадаємо, що 18 травня у суботу ввечері 270-футове парусне судно Мексики, на борту якого перебувало 277 осіб, врізалося і подряпало дно Бруклінського мосту в Нью-Йорку.

У Береговій охороні Нью-Йорка розповіли, що 20 осіб перебувають у важкому або критичному стані, і їх усе ще витягують із води.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки