Баржа протаранила човен у Маямі: двоє дітей загинули, ще двоє в критичному стані

У понеділок в затоці Біскейн, поблизу Маямі, баржа протаранила невеликий вітрильний човен із групою учасників дитячого табору.

Внаслідок зіткнення човен затонув. Усі шестеро людей, які були на борту - один дорослий і п’ятеро дітей віком від 7 до 15 років - опинилися у воді.

Рятувальники оперативно дістали їх із затоки. Чотирьох дітей із важкими травмами доправили до лікарні, де двоє з них померли.

Ще двоє - у критичному стані, повідомив речник Берегової охорони США старшина третього класу Ніколас Страсбург.

Комодор яхт-клубу Маямі Емілі Коупленд заявила, що весь клуб шокований трагедією.

Вітрильник досі залишається затопленим під баржею у затоці Біскейн - між Маямі та Маямі-Біч. Це популярне місце для водного відпочинку, відоме численними островами з приватними віллами.

За даними Берегової охорони США, торік у країні сталося понад 550 смертей на прогулянкових суднах, однак лише 43 з них були спричинені саме зіткненнями між судами.