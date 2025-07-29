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Баржа протаранила лодку в Майами: двое детей погибли, еще двое в критическом состоянии

Фото: Баржа столкнулась с лодкой в Майами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Трагедия произошла во время детского парусного лагеря в Майами: баржа столкнулась с лодкой, в которой находились пятеро детей и взрослый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В понедельник в заливе Бискейн, вблизи Майами, баржа протаранила небольшую парусную лодку с группой участников детского лагеря.

В результате столкновения лодка затонула. Все шесть человек, которые были на борту - один взрослый и пятеро детей в возрасте от 7 до 15 лет - оказались в воде.

Спасатели оперативно достали их из залива. Четырех детей с тяжелыми травмами доставили в больницу, где двое из них скончались.

Еще двое - в критическом состоянии, сообщил представитель Береговой охраны США старшина третьего класса Николас Страсбург.

Комодор яхт-клуба Майами Эмили Коупленд заявила, что весь клуб шокирован трагедией.

Парусник до сих пор остается затопленным под баржей в заливе Бискейн - между Майами и Майами-Бич. Это популярное место для водного отдыха, известное многочисленными островами с частными виллами.

По данным Береговой охраны США, в прошлом году в стране произошло более 550 смертей на прогулочных судах, однако только 43 из них были вызваны именно столкновениями между судами.

Другие инциденты в США

Напомним, что 18 мая в субботу вечером 270-футовое парусное судно Мексики, на борту которого находилось 277 человек, врезалось и поцарапало дно Бруклинского моста в Нью-Йорке.

В Береговой охране Нью-Йорка рассказали, что 20 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии, и их все еще извлекают из воды.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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