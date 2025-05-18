Судно Мексики врізалося в Бруклінський міст у Нью-Йорку: є постраждалі

У суботу ввечері 270-футове військове судно Мексики, на борту якого перебувало 277 осіб, врізалося і подряпало дно Бруклінського мосту в Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У Береговій охороні Нью-Йорка розповіли, що 20 осіб перебувають у важкому або критичному стані, і їх усе ще витягують із води.

На відео, розміщених у соцмережах, видно, як три освітлені щогли на великому вітрильному човні з мексиканським прапором врізаються в основу посту, коли на мосту проїжджають автомобілі. Далі на кадрах судно продовжило плисти з усіма трьома зруйнованими щоглами.

"(Мер Нью-Йорка Ерік Адамс був - ред.) попередньо проінформований про ситуацію на Бруклінському мосту і незабаром відправиться туди, щоб оглянути місце події та отримати повну інформацію", - написав прессекретар Фаб'єн Леві в соцмережі X.

Оновлено о 06:00

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що внаслідок інциденту постраждали 19 осіб, четверо дістали серйозні травми (водночас джерело CNN говорить про 20 постраждалих).

"Під час відходу вітрильника Cuauhtémoc із Нью-Йорка стався інцидент із Бруклінським мостом, унаслідок якого навчальному судну було завдано шкоди, що тимчасово завадило продовженню навчального походу. Стан особового складу та матеріальних засобів перебуває під контролем військово-морської та місцевої влади, які надають підтримку", - ідеться в повідомленні ВМС Мексики в соцмережі X.

Представник ВМС Мексики капітан Хуан Кабальєро повідомив CNN, що судно перебувало в навчальному поході, який проводять щороку, додавши, що ВМС працюють над визначенням того, скільки людей перебувало на судні.

За словами представників екстрених служб Нью-Йорка, після інциденту всі смуги руху на Бруклінському мосту було ненадовго перекрито в обох напрямках, але о 22:30 було знову відкрито.

"Хоча перевірки триватимуть, наразі ознак пошкодження конструкції Бруклінського мосту не виявлено", - сказав представник Адамса Фаб'єн Леві.