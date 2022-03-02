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У Баришівці українські війська підірвали міст після проходу російської колони

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Київська область, Середа 02 березня 2022 18:53
У Баришівці українські війська підірвали міст після проходу російської колони Фото: у Баришівці підірвали міст (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники підірвали міст у населеному пункті Баришівка Київської області після того, як через нього пройшла колона окупантів. Після цього почалася авіаційна атака противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС Антона Геращенка в Telegarm.

Також Геращенко уточнив, що ворожу колону помітили в Катюжанці Київської області. У російських солдатів закінчилося паливо і боєприпаси. За словами радника міністра, окупанти готові здатися в полон.

Нагадавши, російські війська в місті Коростень Житомирської області обстріляли телевежу і блокпости.

Водночас українські військові змогли звільнити Макарів у Київській області. Вони закріпилися в місті.

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