У Барселоні затримали вандала, який малював Z-символіку на пам'ятках

За даними правоохоронців, вандал протягом вересня та жовтня намалював кілька графіті з символом "Z", свастикою та погрозами російською мовою. Його малюнки виявили на будівлі, де знаходиться українська асоціація "Джерело", фасаді кафедрального собору Барселони, палацу Женералітету та Будинку Архідиякона.

Фото: малюнки Z-символіки у Барселоні (gencat.cat/ca)

В результаті розслідування з'ясувалося, що підозрюваний опублікував у своїх соцмережах фото з його графіті одразу після нанесення, щоб досягти ширшого розголосу.

"11 жовтня у районі Побленоу з'явилися нові графіті, які включали загрозливі тексти стосовно українського народу та росіян, які проживають у Барселоні та виступають проти вторгнення в Україну", - розповідають у поліції.

Вандала затримали у п'ятницю, 27 жовтня. Йому вже повідомили про підозру у двох злочинах.