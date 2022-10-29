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В Барселоне задержали вандала, который рисовал Z-символику на достопримечательностях

Иллюстративное фото: в Барселоне задержали вандала, который рисовал Z-символику на достопримечательностях (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Барселоне правоохранители задержали вандала, который нарисовал Z-символику на местных исторических достопримечательностях. Им оказался 56-летний гражданин Украины российского происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Каталонии.

По данным правоохранителей, вандал в течение сентября и октября нарисовал несколько граффити с символом "Z", свастикой и угрозами на русском языке. Его рисунки обнаружили на здании, где находится украинская ассоциация "Джерело", фасаде кафедрального собора Барселоны, дворца Женералитета и Дома Архидьякона.

Фото: рисунки Z-символики в Барселоне (gencat.cat/ca)

В результате расследования выяснилось, что подозреваемый опубликовал в своих соцсетях фото с его граффити сразу после нанесения, чтобы добиться более широкой огласки.

"11 октября в районе Побленоу появились новые граффити, которые включали угрожающие тексты по отношению к украинскому народу и россиянам, которые проживают в Барселоне и выступают против вторжения в Украину", - рассказывают в полиции.

Вандала задержали в пятницу, 27 октября. Ему уже предъявили обвинения в двух преступлениях.

Напомним, ранее стало известно, что в немецком городе Гамбург суд оштрафовал 62-летнего мужчину на четыре тысячи евро за то, что он наклеил букву "Z" на окно своего автомобиля.

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