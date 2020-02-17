"Барселоне" разрешили подписать игрока вне трансферного окна

Каталонский футбольный клуб "Барселона" получил разрешение на приобретение нового нападающего вне трансферного окна. Об этом заявляет Mundo Deportivo.

Медицинская комиссия чемпионата Испании установила, что форвард "сине-гранатовых" Усман Дембеле выбыл на достаточно долгий срок, чтобы активировать пункт в регламенте чемпионата, согласно которому клуб может дозаявлять по одному игроку вне трансферного периода в случае серьезных травм. Каталонцы получили право на осуществление сделки в ближайшие 15 дней.

"Барселона" также лишилась нападающего Луиса Суареса. Уругваец перенес операцию на колене и вернется в строй не раньше чем через три месяца. Капитан команды Лионель Месси из-за нехватки нападающих вынужден играть с травмой.

Напомним, ранее сообщалось, что каталонцы были заинтересованы в покупке форварда "Реал Сосьедада" Виллиане Жозе.

После 24 туров "Барселона" занимает второе место в турнирной таблицы чемпионата Испании. В рамках 1/8 Лиги чемпионов команда сыграет против "Наполи".