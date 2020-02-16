"Барселона" не получила разрешение на покупку форварда

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Каталонцы находятся в тяжелой кадровой ситуации

"Барселона" пока не получила разрешения от Королевской испанской футбольной федерации подписать нападающего вне трансферного периода. Об этом заявил директор каталонского клуба Гильермо Амор, передает Sport.es.

По его словам, в клубе все еще ожидают решения.

"У нас пока нет зеленого света от федерации, чтобы подписать форварда. До сих пор не получили официального ответа. Как только мы его получим, клуб примет решение", - сказал он.

"Сине-гранатовые" хотят приобрести нового форварда в связи с тяжелыми травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса. Оба футболиста выбыли на длительный срок.

Ранее сообщалось, что каталонцы были заинтересованы в форварде "Реал Сосьедада" Виллиане Жозе.

После 24 туров "Барселона" занимает второе место в турнирной таблицы чемпионата Испании. В рамках 1/8 Лиги чемпионов команда сыграет против "Наполи".

Напомним, Месси вынужден играть с травмой из-за нехватки нападающих в "Барселоне".