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"Барселоне" разрешили подписать игрока вне трансферного окна

Новости » Спорт     17.02.2020 - 13:35
"Барселоне" разрешили подписать игрока вне трансферного окна
Фото: "Барселона" вскоре может приобрести нового форварда (fcbarcelona.com)

У клуба есть 15 дней

Каталонский футбольный клуб "Барселона" получил разрешение на приобретение нового нападающего вне трансферного окна. Об этом заявляет Mundo Deportivo.

Медицинская комиссия чемпионата Испании установила, что форвард "сине-гранатовых" Усман Дембеле выбыл на достаточно долгий срок, чтобы активировать пункт в регламенте чемпионата, согласно которому клуб может дозаявлять по одному игроку вне трансферного периода в случае серьезных травм. Каталонцы получили право на осуществление сделки в ближайшие 15 дней.

"Барселона" также лишилась нападающего Луиса Суареса. Уругваец перенес операцию на колене и вернется в строй не раньше чем через три месяца. Капитан команды Лионель Месси из-за нехватки нападающих вынужден играть с травмой.

Напомним, ранее сообщалось, что каталонцы были заинтересованы в покупке форварда "Реал Сосьедада" Виллиане Жозе.

После 24 туров "Барселона" занимает второе место в турнирной таблицы чемпионата Испании. В рамках 1/8 Лиги чемпионов команда сыграет против "Наполи".

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