"Барселоні" дозволили підписати гравця поза трансферного вікна

Фото: "Барселона" незабаром може придбати нового форварда (fcbarcelona.com)

У клубу є 15 днів

Каталонський футбольний клуб "Барселона" отримав дозвіл на придбання нового нападаючого поза трансферного вікна. Про це заявляє Mundo Deportivo.

Медична комісія чемпіонату Іспанії встановила, що форвард "синьо-гранатових" Усман Дембеле вибув на досить довгий термін, щоб активувати пункт в регламенті чемпіонату, згідно з яким клуб може дозаявляти по одному гравцеві поза трансферного періоду в разі серйозних травм. Каталонці отримали право на здійснення угоди в найближчі 15 днів.

"Барселона" також втратила нападника Луїса Суареса. Уругваєць переніс операцію на коліні і повернеться в лад не раніше ніж через три місяці. Капітан команди Ліонель Мессі через брак нападників змушений грати з травмою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що каталонці були зацікавлені у придбанні форварда "Реал Сосьєдаду" Вілліана Жозе.

Після 24 турів "Барселона" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В рамках 1/8 Ліги чемпіонів команда зіграє проти "Наполі".