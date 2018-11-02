Мадрид смягчил обвинения против заключенных лидеров Каталонии

Фото: протесты в Каталонии в 2017 (wikipedia.orgLohen11)

Сейчас им инкриминируют призывы к растрате государственных средств

Генпрокуратура Испании сегодня, 2 ноября, несколько смягчила обвинения против лидеров каталонского движения за независимость, которые в настоящее время находятся под стражей. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, сейчас им инкриминируют призывы к мятежу и растрате государственных средств.

Ранее сообщалось, что в Испании предстанут перед судом 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии.

Прокуратура требовала наказания в виде 25 лет заключения для бывшего заместителя председателя каталонского правительства Уриола Жункераса по обвинению в восстании. Другим участникам движения за отделение Каталонии от Испании, которые сейчас находятся под стражей в ожидании решения суда, грозило до 17 лет тюрьмы.

По смягченному обвинению Генпрокуратура Испании потребует до 12 лет тюрьмы Жункерасу и меньшие сроки заключения другим лидерам каталонского движения.

Верховный суд в Мадриде 25 октября сообщил, что девяти подсудимым инкриминируют мятеж в связи с попыткой отделения Каталонии от Испании в октябре 2017 года, за что по испанским законодательством им грозит лишение свободы на срок до 25 лет.