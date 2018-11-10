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У Барселоні сталися сутички між поліцією та протестувальниками

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 22:36
Фото: сутички у Барселоні (Associated Press)
Фото: сутички у Барселоні (Associated Press)

Сутички сталися в ході протесту проти мітингу іспанської поліції в Барселоні

 У іспанському місті Барселона сталися сутички між поліцією та прихильниками незалежності Каталонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, сутички між прихильниками незалежності Каталонії та правоохоронцями стався в ході протесту проти мітингу іспанської національної поліції в Барселоні.

Зазначається, що правоохоронці використали гумові палиці, щоб відігнати групу протестувальників у центрі міста, зупинивши їх від наближення до маршу асоціації національних сил поліції Іспанії, які вимагали більшої оплати праці.

Зазначимо, що у вересні, через подібний протест прихильників незалежності Каталонії, також сталися сутички між протестувальниками та поліцейськими. Тоді внаслідок інциденту постраждали 14 людей, шістьох затримали.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура Іспанії дещо пом'якшила звинувачення проти лідерів каталонського руху за незалежність, які нині перебувають під вартою. Зараз їм інкримінують заклики до заколоту та розтрату державних коштів.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії постануть перед судом 18 колишніх лідерів руху за незалежність Каталонії. 

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