В Барселоне новая вспышка COVID-19, людей просят не выходить из дома

Фото: коронавирус (РБК-Украина)

Также вводятся ограничения на собрания людей и работу ресторанов

Из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 в Барселоне (Испания) местное Министерство здравоохранения вводит ограничительные меры. Людей просят без надобности не выходить из дома, также установлены ограничения на работу баров и ресторанов.

Об этом сообщает местное издание El Periodico.

Сообщается, что новые ограничительные меры будут действовать в течение 15 дней, так как в Барселоне наблюдается тенденция к росту числа новых случаев коронавируса. Помимо Барселоны ограничения распространяются на еще несколько муниципалитетов Каталонии.

В частности, населению рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу без надобности. Также запрещены массовые скопления более 10 человек, ограничивается пропускная способность баров и ресторанов - в помещениях могут быть заняты не более 50% мест, расстояние между столиками на террасах должно быть не менее двух метров.

Напомним, в июне в рамках ослабления карантина Мадрид открыл границы для туристов, однако Украины нет в списке стран, граждане которых могут свободно посещать Испанию.

Ранее сообщалось, что Израиль существенно ужесточил карантин, запретив работу ресторанов, спортзалов и проведение массовых мероприятий.