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У Барселоні новий спалах COVID-19, людей просять не виходити з дому

Барселона, П'ятниця 17 липня 2020 14:08
У Барселоні новий спалах COVID-19, людей просять не виходити з дому
Фото: коронавірус (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Також вводяться обмеження на зібрання людей і роботу ресторанів

Через новий спалах коронавірусу COVID-19 в Барселоні (Іспанія) місцеве Міністерство охорони здоров'я вводить обмежувальні заходи. Людей просять без потреби не виходити з дому, також встановлено обмеження на роботу барів і ресторанів.

Про це повідомляє місцеве видання El Periodico.

Повідомляється, що нові обмежувальні заходи будуть діяти протягом 15 днів, так як у Барселоні спостерігається тенденція до зростання числа нових випадків коронавірусу. Крім Барселони обмеження поширюються на ще кілька муніципалітетів Каталонії.

Зокрема, населенню рекомендують залишатися вдома і не виходити на вулицю без потреби. Також заборонено масові скупчення більше 10 осіб, обмежується пропускна здатність барів і ресторанів - у приміщеннях можуть бути зайняті не більше 50% місць, відстань між столиками на терасах має бути не менше двох метрів.

Нагадаємо, в червні в рамках ослаблення карантину Мадрид відкрив кордони для туристів, проте України немає у списку країн, громадяни яких можуть вільно відвідувати Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль істотно посилив карантин, заборонивши роботу ресторанів, спортзалів і проведення масових заходів.

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