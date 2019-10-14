В Барселоне в ходе протестов пострадали 37 человек

В результате акций протеста сторонников независимости Каталонии в Барселоне 14 октября пострадали 37 человек. Об этом сообщила газета El Pais.

Сообщается, что большинство пострадавших получили незначительные ушибы в районе первого терминала аэропорта каталонской столицы.

Полиции неоднократно приходилось применять силу против участников протеста. По сведениям газеты, полиция применила пули из пенопласта.

Одна из организаций, которая поддерживает независимость региона, призвала парализовать работу первого терминала аэропорта Барселоны. Ряду собравшихся помогли получить билеты на самолеты, чтобы пройти полицейский контроль на входе в воздушную гавань. В результате правоохранители решили перекрыть доступ к аэропорту каталонской столицы. Из-за протеста были отменены более 100 рейсов, также сообщается о многочисленных задержках. До настоящего момента стражи порядка задержали двух человек.

Напомним, РБК-Украина писало, что в столице автономной области Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.