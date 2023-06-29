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"Барселона" знайшла спосіб заробити солідну суму: Катар готовий врятувати від краху

Фото: "Барселона" здобула чемпіонський титул Ла Ліги 2022/23 (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорців

Керівництво іспанської "Барселони" продовжило пошук джерел наповнення клубної казни на фоні серйозних фінансових проблем. Іспанський гранд розгляне варіант із продажем франшизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Catalunya Radio.

"Барса" може продати право на назву катарському клубу. Орієнтовна сума угоди – 100 млн євро.

Делегація "блаугранас" на чолі з президентом Жоаном Лапортою відвідалу Доху. Там представники каталонців зустрілися з уповноваженими компанії Baladi Holding. Саме вони запропонували створити катарську "Барселону". Ідея наразі перебуває на початковій стадії, тож наступним етапом буде оцінка ризиків, зокрема юридичних.

Раніше інсайдер Жерар Ромеро, описав фінансовий стан "Барси" як критичний. Каталонці не мають вільних коштів для підписання нових футболістів, а також обмежені в зарплатному фонді. Трансфери нових виконавців не гарантує їхню реєстрацію в Ла Лізі.

Колишній капітан "Манчестер Сіті" Гюндоган перейшов до "Барселони" на правах вільного агента. "Блаугранас" підписали німця безкоштовно. За неофіційною інформацією, у контракті хавбека з каталонцями прописаний пункт про завершення співпраці у випадку нереєстрації футболіста.

До слова, раніше "Інтер Маямі" оголосив про перехід Бускетса з іспанської "Барселони".

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