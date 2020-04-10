Шесть членов совета директоров "Барселоны" ушли в отставку

Фото: Жозеп Мария Бартомеу (fcbarcelona.com)

Это связано с кризисом в клубе

Шесть членов совета директоров каталонского футбольного клуба "Барселона" покинули занимаемые должности. Об этом сообщает La Vanguardia.

Среди них два вице-президента - Эмили Русо и Энрике Томбас, директора - Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт, а также секретарь правления - Жорди Класамилья.

Издание отмечает, что отставка сразу шести руководителей является сильным ударом по клубу из-за несогласия с политикой действующего президента каталонцев Жозепом Бартомеу.

Функционеры недовольны действиями в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также скандалом, когда "Барселона" якобы потратила 1 млн евро на фэйковые аккаунты для поддержки Бартомеу и критику его оппонентов в социальных сетях.

Выборы нового президента "сине-гранатовых" состоятся в следующем году.

Напомним, "Барселона" приняла ряд антикризисных мер из-за остановки сезона в связи с эпидемией коронавируса. Так, был сокращен рабочий день для всех сотрудников и, как следствие, пропорционально сокращена заработная плата, предусмотренная контрактами. Меры касаются как спортивного, так и неспортивного персонала клуба.