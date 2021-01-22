"Барселона" с трудом победила команду третьего дивизиона в Кубке Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" в дополнительное время обыграла "Корнелью", выступающую в третьем дивизионе чемпионата страны, со счетом 2:0. Лионель Месси в матче участия не принимал.

Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

В основное время голов забито не было. "Блаугранас" имели два шикарных шанса, но Миралем Пьянич и Усман Дембеле не реализовали пенальти. Отразил их удары 21-летний голкипер Рамон Хуан. Всего в этом матче он совершил 7 сейвов.

Уже на старте дополнительного времени Усман Дембеле вывел "сине-гранатовых" вперед, а на последних секундах дополнительного времени Мартин Брайтвайт установил окончательный счет.

Напомним, накануне мадридский "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании на стадии 1/16 финала, уступив выступающему в третьем по силе дивизионе "Алькойано". В этой встрече за команду Зинедина Зидана дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин.

Также в этом сезоне самый титулованный клуб Германии мюнхенская "Бавария" проиграла клубу второй Бундеслиги в матче 1/16 финала Кубка страны.