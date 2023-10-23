"Барселона" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч "Барселона" – "Шахтар" відбудеться в Каталонії 25 жовтня. Поєдинок прийме арена "Естадіо Олімпіко". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Фахівці британської контори William Hill безумовним фаворитом протистояння вважають іспанський гранд. На перемогу команди Хаві приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,21. Імовірність успіху "гірників" оцінили космічним балом 14,00. Нічия ж удвічі вірогідніша – кеф 6,75.

Непатріотичний варіант зі спокійною перемогою "Барселони з рахунком 2:0 запропований з непоганим коефіцієнтом 6,50. Натомість неочевидна ставка на гол "Шахтаря" з пенальті збільшить виграш у 12 разів.

Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. Коефіцієнт на перемогу "Барси" тут майже ідентичний – 1,20. На перемогу чемпіона України можна поставити з кефом 13,50. На нічию тим часом виставили бал 7,00.

Сміливі гравці розглянуть ідею поставити на голи обох команд у кожному з таймів із привабливим коефіцієнтом 13,00. Персональні ж фанати Кевіна Келсі можуть закластися на черговий результативний матч венесуельця. Кеф на гол нападника "Шахтаря" склав 7,00.