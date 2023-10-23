RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Барселона" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Фото: "Горняки" получат возможность пристыдить букмекеров (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 встретится с испанской "Барселоной" на выезде.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Барселона" – "Шахтер" состоится в Каталонии 25 октября. Поединок примет арена "Эстадио Олимпико". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill безусловным фаворитом противостояния считают испанский гранд. На победу команды Хави принимают ставки со скромным коэффициентом 1,21. Вероятность успеха "горняков" оценили космическим баллом 14,00. Ничья же вдвое вероятнее – кэф 6,75.

Непатриотический вариант со спокойной победой "Барселоны со счетом 2:0 предложен с неплохим коэффициентом 6,50. В свою очередь неочевидная ставка на гол "Шахтера" с пенальти увеличит выигрыш в 12 раз.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу "Барсы" здесь почти идентичен – 1,20. На победу чемпиона Украины можно поставить с кэфом 13,50. На ничью в то же время выставили балл 7,00.

Смелые игроки рассмотрят идею поставить на голы обеих команд в каждом из таймов с привлекательным коэффициентом 13,00. Персональные же фанаты Кевина Келси могут заложиться на очередной результативный матч венесуэльца. Кэф на гол нападающего "Шахтера" составил 7,00.

К слову, ранее "Шахтер" дома разгромил ЛНЗ в премьере Срны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
букмекерБарселонаШахтерЛига Чемпионов