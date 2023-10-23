"Барселона" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Матч "Барселона" – "Шахтер" состоится в Каталонии 25 октября. Поединок примет арена "Эстадио Олимпико". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill безусловным фаворитом противостояния считают испанский гранд. На победу команды Хави принимают ставки со скромным коэффициентом 1,21. Вероятность успеха "горняков" оценили космическим баллом 14,00. Ничья же вдвое вероятнее – кэф 6,75.

Непатриотический вариант со спокойной победой "Барселоны со счетом 2:0 предложен с неплохим коэффициентом 6,50. В свою очередь неочевидная ставка на гол "Шахтера" с пенальти увеличит выигрыш в 12 раз.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу "Барсы" здесь почти идентичен – 1,20. На победу чемпиона Украины можно поставить с кэфом 13,50. На ничью в то же время выставили балл 7,00.

Смелые игроки рассмотрят идею поставить на голы обеих команд в каждом из таймов с привлекательным коэффициентом 13,00. Персональные же фанаты Кевина Келси могут заложиться на очередной результативный матч венесуэльца. Кэф на гол нападающего "Шахтера" составил 7,00.