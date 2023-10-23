За конспектами Луческу. Як "Шахтар" зі Срною двічі "Барселону" в Лізі чемпіонів обіграв

Про дві історичні перемоги над "Барселоною" румунського тренера на чолі "Шахтаря" – у матеріалі РБК-Україна .

Турнірні шляхи "гірників" і каталонців на міжнародній арені вперше перетнулися ще в радянський період. У першому раунді Кубка кубків 1978/79 донеччани нічого не змогли протиставити "Барсі" на виїзді (0:3), а вдома спромоглися звести матч до бойової нічиєї з голом Юрія Резника (1:1).

Наступне ж побачення команд відбулося через чверть століття. Волею жеребу "Барселона" та "Шахтар" потрапили до однієї групи Ліги чемпіонів 2004/05. Після домашньої поразки "Мілану" вітчизняний гранд прибув на Піренеї у статусі андердога та отримав три м'ячі без відповіді від команди Франка Райкарда.

А ось другий поєдинок припав на фінальний тур, коли "Барса" путівку в плей-офф уже завоювала та дозволила собі зіграти на донецькому РСК "Олімпійський" напіврезервним складом. Цього тільки й треба було підопічним Мірчі Луческу. Головним героєм зустрічі став Агахова.

Нігерійський форвард шокував каталонців дублем ще до середини першого тайму. Натомість кіпер Лаштувка ще й потягнув пенальті Іньєсти. Зі старту до 83-ї хвилини правий фланг "гірників" борознив тепер в. о. керманича команди Срна. Та для світового футболу поєдинок пам'ятний іншим – дебют, хай з поразкою, Мессі на рівні Ліги чемпіонів.

Через 4 роки "Шахтар" і "Барселона" знову зустрілися в основній сітці головного єврокубка. Дивно, але календар склали так, що "гірники" знову зустрілися з невмотивованими "блаугранас" у фінальному турі. До цього гідно програли вдома – вели весь другий тайм після гола Ілсінью, але у фінальні хвилини дали двічі забити Мессі.

На "Камп Ноу" вийшли фактично інші команди в порівнянні з матчами півдесятилітньої давності. Звісно, Срна на місці. Натомість замість вже призабутого Агахови феєрив Гладкий. Українець забив двічі після передач Вілліана та Жадсона, а третій гол оформив Фернандінью. Сілвінью і ще геть молодий Бускетс не дали "Барсі" програти розгромно.

Після цього "Шахтар" ще тричі зустрічався з "блаугранас", але зазнав трьох поразок. Найприкріша – в битві за Суперкубок УЄФА-2009. "Гірники" дотягнули до овертайму, але на 115-й хвилині не встежили за Педро. Часу перевести поєдинок у серії пенальті вже було замало. Натомість у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2010/11 шансів проти команди Пепа Гвардіоли фактично не було (1:5, 1:1).