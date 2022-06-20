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"Барселона" в серии пенальти одолела "Виве Кельце" и взяла гандбольную Лигу чемпионов

Фото: Гандбольная "Барселона" с трофеем (twitter.com/ehfcl)
Автор: Антон Федорцив

"Финал четырех" Лиги чемпионов по гандболу завершился триумфом испанской "Барселоны", которая в решающем матче одолела польский "Виве Кельце" в серии пенальти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, "Финал четырех", финал

"Барселона" – "Виве Кельце" – 32:32 (пенальти – 5:3)


Обе команды шли ровно по ходу поединка. Ни каталонцы, ни поляки не могли оторваться от соперника на расстояние более трех пунктов. В конце концов, после двух равных таймов (14:13 и 14:15) игра перешла в овертайм.

Но и там "Барселона" и "Виве Кельце" не отпустили друг друга – 4:4. Итак, дело перешло к послематчевой лотерее. Более искусными в ней оказались "блаугранас", реализовавшие 5 попыток из пяти. В свою очередь поляки дважды промахнулись.

Самым результативным в составе победителей стал вингер Алейш Гомес (9 мячей). По 5 голов оформили два француза – левый защитник Тимоти Н'Гессан и правый бэк Дика Мэм.

Для "Барселоны" завоеванный трофей стал вторым подряд и 11-м в истории турнира. Каталонцы остаются рекордсменом Лиги чемпионов по количеству кубков.

Напомним, что запорожский "Мотор" будет временно выступать в чемпионате Германии.

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